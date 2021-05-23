"باركولي"... الفنانة العراقية رحمة رياض تعلن خطوبتها

أعلنت المطربة العراقية رحمة رياض، اليوم الأحد، خطبتها إلى الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم.

ونشرت رحمة رياض، عبر صفحتها في موقع "إنستغرام"، صورة لها وهي تمسك بيد ألكسندر علوم، واكتفت بتعليق "باركولي" على الصورة دون أي تفاصيل.

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كما نشر الموديل العراقي الأمريكي صورة له مع رحمة رياض عبر صفحته في موقع "إنستغرام"، وعلّق عليها، قائلًا: "وعد مني وعد وأخذتها.. باركولي".

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وانهالت تعليقات التهنئة على الطرفين التي تبارك ارتباطهما، وتتمنى لهما السعادة ودوام الحب والتفاهم بينهما.

وكان ألكسندر علوم قد نفى في فيديو لايف له عبر موقع "إنستغرام" وجود علاقة بينه وبين رحمة رياض ووصفها بـ"الزميلة"، بينما قالت الفنانة العراقية الشابة في مقابلة تلفزيونية في شهر مارس/آذار الماضي، إنها تؤجل في الوقت الحالي قرار الزواج والإنجاب، موضحة أنها مرت بتجربة حب حقيقية، ولكنها تراجعت عن قرار الزواج بعدما كان مطلوبا منها أن تضحي بأهم شيء في حياتها وهو الفن.