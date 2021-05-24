الصحة المصرية تحسم الجدل حول تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس "كورونا" التابعة لوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أن مسحة كورونا للفنانة لا تزال سلبية.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء أمس الأحد، إن "سلبية المسحة تعني نهاية الفيروس في جسدها، لكن ضعف مناعتها من جراء الإصابة يجعلها في حاجة إلى مزيد من العلاج في الأيام المقبلة، معربا عن أمله في أن تتعافى بشكل كامل في أقرب وقت.

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن مساء السبت الماضي، أن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وأنه لم يتم إبلاغها حتى وقت تصريحاته بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

من جهته، قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن الفنانة دلال عبد العزيز لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "دعواتكم للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة".