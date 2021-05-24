"مش متأكد إن رمضان جاي السنة دي"... هل تنبأ سمير غانم بوفاته في آخر رسالة صوتية... فيديو

كشفت آخر رسالة صوتية للفنان المصري الكوميدي الراحل، سمير غانم، والتي تنبأ فيها إلى وفاته.

وقال غانم في رسالته التي حصلت عليها صحيفة "الوطن" المصرية: "بالنسبة لشهر رمضان السنة دي مش متأكد أنه جاي، مش عارف، معنديش حاجة في رمضان، والصحة مكركبة شوية بس هطلع ضيف شرف مع ابنتي دنيا في إحدى حلقات مسلسلها "عالم موازي".

وأردف الفنان: "حتى دنيا عدد حلقات مسلسلها 15 حلقة هذا العام، وهناك مسلسلات أخرى معروضة في رمضان هذا العام تحمل ذلك العدد من الحلقات، بسبب فيروس "كورونا" المستجد".

وسجل سمير غانم رسالته الأخيرة مع بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، وكانت موجهة إلى صديقه الشاعر الغنائي، إسلام خليل.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة، عصر الخميس الماضي، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.