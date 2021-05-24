تسريبات تكشف عن مشروع تعرض فيه ميريام فارس لقطات من حياتها الخاصة عبر "نيتفلكس"... فيديو

ونشرت فارس عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منشورا اكتفت فيه بالقول: "ملكة المسرح ميريام فارس على "نيتفلكس" في 3 يونيو/ حزيران 2021".
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من جانبها، أشارت شبكة "نيتفلكس" إلى أن مشروعها مع ميريام فارس عبارة عن فيلم وثائقي تروي من خلاله الأخيرة "خبراتها الفنية والشخصية التي عاشتها لتصبح أهم مغنية في لبنان"، بحسب قولها.
وثائقي ميريام فارس قريبا على نتفليكس 😍. pic.twitter.com/C0bpGtwwRy— Screen Mix (@ScreenMix) May 23, 2021
وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مسربة من البرومو الخاص بفيلم ميريام فارس الوثائقي، والذي يعرض لقطات خاصة من حياتها أثناء حملها في طفلها الثاني "دايف" أثناء قضائها فترة الحظر المنزلي العام الماضي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وثائقي ميريام فارس قريبا على نتفليكس 😍— reemalhattab {Mf} (@reemalhattab1) May 23, 2021
3 June #netflix @myriamfares pic.twitter.com/acenbFnqoe
يشار إلى أن ميريام فارس أثارت جدلا واسعا خلال شهر رمضان بإعلانها الترويجي مع الفنان المصري، آسر ياسين، لصالح إحدى المشروعات السياحية في مصر.
وقالت ميريام فارس عبر "تويتر": "أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير أني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر".
وردت الفنانة المصرية، منة فضالي، وقتها على تغريدة ميريام، بقولها: "الله مش مصر كانت كوخة وأنتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي... مصر خط أحمر".
يذكر أن ميريام فارس أطلقت قبل سنوات تصريحات مثيرة بوصفها نفسها بأنها فنانة "ثقيلة على مصر"، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها مصر.
وقالت ميريام، في وقت سابق، إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مشيرة إلى أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.
وأضافت: "أحب أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين".
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