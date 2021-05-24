بعد وفاة سمير غانم... تهديد وتحذير من حسن الرداد

خرج الفنان المصري، حسن الرداد، أمس الأحد، ليوجه تهديدا وتحذيرا بعد وفاة حماه الفنان الكوميدي، سمير غانم.

وأعلن في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه أغلق صفحة مزيفة تنتحل شخصيته وتتحدث باسمه، والتي تسببت له في العديد من المشاكل والأزمات.

وكتب الرداد: "تم إغلاق الصفحة المزيفة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين عن هذه الصفحة".

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كما أكد حسن الرداد أنه قرر اتخاذ إجراءات ضد منتحلي شخصية زوجته، الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حساب مزيف على موقع "فيسبوك"، وصل عدد متابعيه إلى مليون و600 ألف شخص.

وحذر حسن الرداد من أن زوجته ليس لديها أي صفحة على "فيسبوك".

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