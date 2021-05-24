بعد وفاة سمير غانم... تهديد وتحذير من حسن الرداد

وأعلن في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه أغلق صفحة مزيفة تنتحل شخصيته وتتحدث باسمه، والتي تسببت له في العديد من المشاكل والأزمات.
وكتب الرداد: "تم إغلاق الصفحة المزيفة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين عن هذه الصفحة".
View this post on Instagram
كما أكد حسن الرداد أنه قرر اتخاذ إجراءات ضد منتحلي شخصية زوجته، الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حساب مزيف على موقع "فيسبوك"، وصل عدد متابعيه إلى مليون و600 ألف شخص.
وحذر حسن الرداد من أن زوجته ليس لديها أي صفحة على "فيسبوك".
View this post on Instagram
وتوفي الفنان سمير غانم، الخميس الموافق 20 مايو/ أيار الجاري، عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر في القاهرة.
وكان غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.
يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير/كانون الثاني 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.
انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)