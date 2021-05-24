نجل الفنانة نادية العراقية يهديها طبق "سوشي" عند زيارته قبرها... صور

أحيا نجل الفنانة الراحلة، نادية العراقية، ذكرى ميلاد والدته، التي رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، بطريقة غريبة.

وتداولت حسابات فنية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من زيارة أدهم محروس لقبر والدته، والتي يظهر فيها وهو محمل بالورود وبعض أنواع سمك "السوشي"، الذي كان من بين أصناف الطعام المفضلة لديها.

#عرب_وود | نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية يحيي ذكرى ميلادها بـ "ورد وسوشي" في قبرها. pic.twitter.com/hdnDZXp2MN — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) May 24, 2021

وتوفيت الفنانة نادية العراقية، الأحد الموافق 16 مايو/ أيار الجاري عن عمر يناهز الـ 57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

يذكر أن ابنة الفنانة نادية العراقية، قالت في وقت سابق، أن والدتها تتلقى العلاج داخل غرفة عناية مركزة بإحدى المستشفيات، طالبة من متابعيها الدعاء لها.

وكانت آخر كلمات نادية العراقية في 30 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تدخل العناية المركزة، إثر إصابتها بكورونا، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" قالت فيه: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

واتسمت غالبية أدوار نادية العراقية بالكوميديا، ومن أشهر أعمالها الفنية فيلم "أبو علي" لكريم عبد العزيز ومنى زكي، وفيلم "عايز حقي" لهاني رمزي، وفيلم "أفريكانو" من بطولة أحمد السقا.