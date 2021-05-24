أول ظهور لرحمة رياض وألكسندر علوم بعد إعلان خطوبتهما...فيديو

ظهرت النجمة العراقية رحمة رياض في فيديو رومانسي يجمعها بالممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه، قائلة: "أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما"، ودعت لهما بالسعادة.

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وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة وأنيقة، بينما كان خطيبها يداعبها بملامسة شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية.

وردت العيدان على من يتهمها بنقدهما، مشيرة إلى أنها صديقة رحمة منذ 4 أعوام، وتعتبرها أختها ونقدها لها هو بناء ومقتصر على الفن فقط.

وكانت النجمة العراقية رحمة رياض قد أعلنت، في وقت سابق، خطوبتها للممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم.