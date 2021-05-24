ألمانية تنفق كل مدخراتها على وشم كامل جسمها... صور

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بدأت تريستان البالغة من العمر 55 بالاهتمام بالوشوم قبل 5 سنوات، حيث شرعت بإنفاق مدخراتها على وشوم ملونة على جسدها، لأنها "لم تعد تستطيع تحمل شكل بشرتها"، على حد قولها.

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وأضافت تريستان: "لقد استخدمت كل مدخراتي من أجل رسم الوشوم على جسدي، وأنفقت مبلغ 35 ألف يورو. أردت فقط تجربة شيء جديد. نحن نعيش مرة واحدة، وفكرت أن عمري مثالي لأفعل شيئًا مميزا".

بالإضافة إلى ذلك، أنشات تريستان مدونتها على موقع إنستغرام، وبدأت بمشاركة متابعيها البالغ عددهم 159 ألف شخص، صور الوشوم.