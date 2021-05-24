مهرجان شرم الشيخ السينمائي يكرم اسم سمير غانم

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي تكريم اسم الفنان المصري الراحل سمير غانم، الذي توفي الخميس الماضي، وذلك خلال احتفالية استثنائية ضمن فعاليات المهرجان.

وأقيمت الاحتفالية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان لتكريم الفنان الراحل سمير غانم، الذى كان له دور كبير في إثراء الشاشة السينمائية والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية بالفن الجميل عبر أكثر من 50 عاما.

وقال المخرج هاني لاشين، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن تكريم اسم سمير غانم وسط محبيه من نجوم السينما خلال الدورة المقبلة للمهرجان والمقرر إقامتها فى 25 يونيو/ حزيران المقبل يعد أكبر تقدير له.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة كبيرة يحضرها محبو سمير غانم من الفنانين والفنانات ضيوف المهرجان، يتخللها عرض بعض من أعماله المميزة.

متى توفي سمير غانم؟

توفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو/ أيار الجاري، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر تدهور حالته الصحية.

من هو سمير غانم؟

ولد سمير غانم في 15 يناير/ كانون الثاني 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.