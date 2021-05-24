ممثلة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

ودخلت الممثلة المصرية التي تقدم برنامجا على فضائية "الشمس"، في نوبة بكاء شديدة على الهواء مباشرة، في حلقتها التي تناولت فيها ذكرى وفاة إسماعيل ياسين في 24 مايو.

وقالت مها: "في ناس كتير أبوهم بيبقى ميت ويبقى عندهم مسرح في نفس اليوم وينزلوا يعرضوا، لأننا اتعلمنا كده واتعلمنا الواجب علينا نعمل كده، لأن الجمهور ملوش ذنب".

وتابعت: "الواقعة دي حصلت مع جوزي الفنان مجدي كامل، والدته توفت الصبح، وراح دفنها وكان عنده مسرح مع نجم كبير الله يرحمه نور الشريف، ومجدي مقدرش يعتذر ومقدرش يجيب حد بداله".

وأشارت مها أحمد قبل ذلك إلى دخول إسماعيل ياسين في حالة اكتئاب شديدة قبل وفاته، وإصابته بالنقرس، مما اضطره لأن يلبس الشبشب وهو يدخل إلى المسرح.

وقالت مها: "الناس مش بتحترم الكوميديان ولا بتقدره يكون عنده مشاكل شخصية في بيته ومضطر إنه أول ما يخرج من بيته ويركب عربيته ده لو كان عنده ويمشي يوزع ابتسامات على الناس، ومن جواه بيتقطع وبيموت بس مطلوب يبتسم على طول، ويا سلام بقى لو غلط غلطة هو ميقصدهاش تلاقي سكاكين بتقطع فيه، كأن الناس مستنية دبيحة يحطوها قدامهم وينهشوا فيها، مش بيفتكروا إن في يوم إن الكوميديان ده ضحكهم".