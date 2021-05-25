رامي رضوان وزوجته ينشران فيديو "نصائح سمير غانم" قبل الرحيل

شارك الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو مؤثر للفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، وهو يقدم فيه مجموعة من النصائح في الحياة.

وحاز الفيديو الذي نشره رامي رضوان، على إعجاب الآلاف من متابعيه ومحبي الفنان الراحل، خلال فترة قليلة، حيث علق عليه قائلا: "وداعا سمير غانم ..الدنيا حلوة وعجيبة قوي!!".

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.