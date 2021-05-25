تسجيل
14:23 GMT25 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المخرج السينمائي محمد سامي

    نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على تعرضها للتحرش من قبل محمد سامي

    © Photo / Instagram / Mohamed Sami
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048973941_0:298:1201:973_1200x675_80_0_0_0152fd0f0963ecdcc18eb275191b8324.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202105251049067986-%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A/

    خرجت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، عن صمتها وردت على التقارير التي تحدثت عن تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي، خلال تصوير مسلسل "حكاية حياة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2013.

    الفنانة المصرية مي عمر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
    مي عمر تخرج عن صمتها بشأن تنازلها عن أجرها في "نسل الأغراب" لحل أزمة زوجها
    وأثير الحديث عن تعرض نجلاء للتحرش من قبل محمد سامي، من قبل فتاة تدعى منة فايد، وهي متدربة على فنون الإخراج في عدد من المسلسلات. وكتبت منشورا عبر حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن واقعة التحرش المزعومة بنجلاء بدر، مشيرة إلى أنها كانت تتدرب على الإخراج في مسلسل "حكاية حياة".

    وقالت بدر في تصريحات مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن "ما كتب من قبل الفتاة، غير صحيح، ومجرد تزييف لما يحدث".

    وأضافت الفنانة المصرية: "لو كان محمد سامي اقترب مني كما كتبت تلك الفتاة، لتحدثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية"، معتبرة أن الفتاة كتبت ما كتبته بدافع الشهرة.

    وقالت إن "هناك أشخاصا يريدون أن يتصدروا التريند على حساب غيرهم لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم".

    وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بدون ذكر أي أسباب، فيما أثار القرار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت زوجته الفنانة مي عمر قائلة: "ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها".

    واتسمت مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" بالعنف الشديد، وانتهى بموت معظم شخصياته الرئيسية، وإعدام بطليه "عساف الغريب: أحمد السقا"، و"غفران الغريب: أمير كرارة"، فيما بقيت "جليلة: مي عمر" على قيد الحياة.

    يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وأحمد فهيم.

    انظر أيضا:

    مصدر: محمد رمضان تدخل لحل أزمة المخرج محمد سامي... والنتيجة صادمة
    سر تواجد المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر داخل مجلس النواب المصري
    المخرج محمد سامي يكشف سر عبارة "كتع كسح كسل" التي أحدثت ضجة.. فيديو
    فنانة مصرية تفتح النار على محمد سامي: شتمني أثناء تصوير "نسل الأغراب" وهددني بمليون جنيه
    أزمة جديدة تلاحق المخرج المصري محمد سامي بسبب مسلسل "البرنس"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ناطحة سحاب لاختا-سنتر (Lakhta Center) في سان بطرسبورغ، روسيا
    أفضل ناطحات السحاب في العالم
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك