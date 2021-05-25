نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على تعرضها للتحرش من قبل محمد سامي

خرجت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، عن صمتها وردت على التقارير التي تحدثت عن تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي، خلال تصوير مسلسل "حكاية حياة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2013.

وأثير الحديث عن تعرض نجلاء للتحرش من قبل محمد سامي، من قبل فتاة تدعى منة فايد، وهي متدربة على فنون الإخراج في عدد من المسلسلات. وكتبت منشورا عبر حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن واقعة التحرش المزعومة بنجلاء بدر، مشيرة إلى أنها كانت تتدرب على الإخراج في مسلسل "حكاية حياة".

وقالت بدر في تصريحات مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن "ما كتب من قبل الفتاة، غير صحيح، ومجرد تزييف لما يحدث".

وأضافت الفنانة المصرية: "لو كان محمد سامي اقترب مني كما كتبت تلك الفتاة، لتحدثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية"، معتبرة أن الفتاة كتبت ما كتبته بدافع الشهرة.

وقالت إن "هناك أشخاصا يريدون أن يتصدروا التريند على حساب غيرهم لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بدون ذكر أي أسباب، فيما أثار القرار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت زوجته الفنانة مي عمر قائلة: "ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها".

واتسمت مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" بالعنف الشديد، وانتهى بموت معظم شخصياته الرئيسية، وإعدام بطليه "عساف الغريب: أحمد السقا"، و"غفران الغريب: أمير كرارة"، فيما بقيت "جليلة: مي عمر" على قيد الحياة.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وأحمد فهيم.