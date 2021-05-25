"روتانا" توقع عقدا حصريا مع فنان سعودي

ونشرت "روتانا" تفاصيل العقد، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وقالت إن العقد يرتكز في مضمونه على استثمار وتوزيع كافة الأعمال الغنائية والإصدارات القديمة والجديدة لفنان العرب وشركة صوت الجزيرة، بالإضافة إلى بث وتحميل المحتوى الغنائي الخاص به عبر كافة الوسائل التقنية الرقمية المعروفة حاليًا أو التي سيتم ابتكارها.
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وأضافت: "لا سيما إنشاء وإدارة قناة خاصة به على اليوتيوب، حتى تصل أعماله إلى جمهوره بشكل متواز مع المستجدات، وأيضا عبر تطبيقات ديزر وشركات الهواتف المحمولة وغيرها من التطبيقات".
وأبدى "فنان العرب" سعادته بهذا العقد الجديد، مؤكدا ثقته الكبيرة التي تربطه مع روتانا للصوتيات والمرئيات، مشددا على أن كل ما يقدم عليه يصب في صالح جمهوره وطرق تواصله معهم.
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