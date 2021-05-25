تامر أمين يوضح ماذا كان يقصد بوصفه لسمير غانم بـ"أضحوكة مصر"

أوضح الإعلامي المصري تامر أمين، مساء اليوم الثلاثاء، ماذا كان يقصد بوصفه للفنان الكوميدي الكبير سمير غانم بـ"أضحوكة مصر".

وكان أمين، قد أثار جدلا كبيرا على مدار الساعات الماضية، بعدما وصف أمس الاثنين، الفنان الراحل سمير غانم بـ"أضحوكة مصر"، وهو ما قوبل بانتقادات للإعلامي الذي كان عائدًا للتو للشاشة بعد إيقافه ثلاثة أشهر.

وبحسب موقع "الشروق"، استهل أمين، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه "آخر النهار"، بتوضيح مقتضب على تصريح الأمس قائلًا: "لم أتعمد السخرية من سمير غانم".

وتابع "قصدت بكلمة أضحوكة مصر بأنه كان يرسم البسمة على أوجه المصريين على مدار تاريخه الفني".

وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يجرؤ على السخرية أو التقليل من سمير غانم".

ورحل الفنان المصري سمير غانم، يوم 20 مايو/ أيار الجاري عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

متى توفي سمير غانم؟

توفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو/ أيار الجاري، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر تدهور حالته الصحية.

من هو سمير غانم؟

ولد سمير غانم في 15 يناير/ كانون الثاني 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.