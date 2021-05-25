مصطفى شعبان يكشف كواليس التصوير مع يوسف شعبان في مسلسل "ملوك الجدعنة"

كشف الفنان مصطفى شعبان عن كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان الراحل يوسف شعبان والذي وافته المنية خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال مصطفى شعبان في برنامج "الحكاية"، إن "أسرة المسلسل محظوظة بالتصوير مع الممثل القدير خلال أيامه الأخيرة قبل رحيله".

وأضاف أن "الفنان الراحل صور مع المسلسل 12 يوما فقط، مؤكدا أنه حقق توازن كبير بالعمل".

وأوضح "شعرنا معه بالتاريخ والثقافة والقدوة، وتحدثنا معه كثيرًا وحكى لنا الكثير من حكايات الزمن الجميل".

وتابع "كان متواجد معنا في نفس الفندق أنا وعمرو سعد، الله يرحمه، ويغفر له يا رب".

​وتوفي الفنان المصري، يوسف شعبان، يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

يذكر أن "ملوك الجدعنة" هو آخر عمل فني للفنان الراحل، وتقرر عرضه في دراما رمضان 2021.