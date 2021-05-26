"يلا لم حاجتك"... اقتحام استديو عمرو أديب وإجباره على إنهاء فقرة الأخبار... فيديو

في مشهد نادر وغير متوقع الحدوث في الفضائيات المصرية، اقتحم ممثلان مصريان استوديو برنامج "الحكاية"، أثناء حديث مقدمه عمرو أديب وأجبراه على إنهاء الفقرة.

ورغم أن المشهد كوميدي في الأساس، إلا أنه أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي كونه غير معتاد أن يحدث في الفضائيات المصرية.

واقتجم مصطفى شعبان وعمرو سعد أبطال مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عُرِض رمضان الماضي، استوديو برنامج "الحكاية" أثناء حديث الإعلامي عمرو أديب عن ضرورة الحصول على لقاحات كورونا المستجد.

ودخل الممثلان على أديب الاستديو مساء أمس الأول، وتوجها إليه مباشرة وقالا: "بقالنا كتير مستنيين إنت واخد البرنامج لحسابك يالا لم حاجتك"، فرد عليهما أديب ضاحكا: "إيه ده إيه ده لا مش هنا الكلام ده".

وقال مصطفى شعبان، لأديب "أحنا مستنين بقالنا ساعة إلا ربع وده وقت فقرتنا". وبدأ الممثلان في موقف كوميدي جمع الأوراق من أمام عمرو أديب، قبل أن يرقصوا على أغنية تتر المسلسل والخروج لفاصل إعلاني والعودة إلى الفقرة الحوارية.