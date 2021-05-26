بعد وصفه تايوان بأنها "دولة"... جون سينا يعتذر للصين... فيديو

اعتذر نجم المصارعة والممثل الأمريكي، جون سينا، للصين وذلك بعد أن وصف تايوان بأنها "دولة".

وكان سينا قد وصف تايوان، خلال زيارة في أوائل مايو/ أيار للترويج لسلسلة أفلام الحركة والسرعة "فاست آند فيوريوس"، بأنها "دولة" في لقاء مع المعجبين.

John Cena is the latest star to get 'cancelled' in China after (innocently?) calling the self-governing island of Taiwan a "country" while promoting "F9." Would he be as contrite if massive movie revenue wasn't at stake? "Money makes you do a lot of things" SO true, @RosemaryCNN! pic.twitter.com/dxbuBz9Hfr — Will Ripley (@willripleyCNN) May 26, 2021

ومع تنامي الغضب حيال هذا التصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، نشر سينا، أمس الثلاثاء، فيديو اعتذار على منصة "ويبو" بلغة الماندرين.

وقال سينا في الفيديو: "لقد أجريت كثيراً من المقابلات للترويج لـ(فاست آند فيوريوس 9)، وقد ارتكبت خطأ في أثناء مقابلة واحدة".

وأضاف "يجب أن أقول أمرا مهما للغاية، أنا أحب وأحترم الصين وشعبها. أنا آسف جدا للخطأ الذي ارتكبته. أنا أعتذر".

يذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتتصدى بقوة لأي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة.