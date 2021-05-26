دينا الشربيني توجه رسالة للرئيس السيسي

وكتبت دينا الشربيني، عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام": "بجد كلنا بنحبك، سيادتك مش بس رئيس عظيم سيادتك كمان إنسان عظيم كل الفخر والتقدير".

وأضافت: "رئيسنا قوي، حكيم وكمان إنسان قلبه كبير، ربنا يخليك لمصر ولكل شعب مصر".

وأتمت قائلة: "يا بختنا بيك".

وبحسب التليفزيون المصري، وجه الرئيس السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ، قد أبدى اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقى، الذى تعرض مؤخرا لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

كما أعربت نقابة المهن التمثيلية، في بيان عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية.

وأضافت أن "الرئيس، وجه أيضا بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي".

ويعاني دسوقي من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير إن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية سيئة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

الفنان شريف دسوقي، كان حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة "مسلسل بـ100 وش"، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.