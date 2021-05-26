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    Egyptian actor Sherif Desoky receives an award for Best Actor during the closing ceremony of the 40th Cairo International Film Festival (CIFF) at the Egyptian Opera House in Cairo, on November 29, 2018. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP)

    بعد بتر ساقه... التنازل عن قضية تطالب شريف دسوقي بدفع 5 ملايين جنيه

    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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    أعلن المحامي هيثم عباس، وكيل شريف زلط، مدير عام إنتاج شركة "العدل جروب"، التنازل عن دعوته القضائية المقامة ضد الفنان المصري شريف الدسوقي، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، بعد بتر ساقه.

    وبحسب موقع "الوطن"، شهدت جلسة الدعوى المقدمة ضد الفنان شريف دسوقي، والتي عقدت منذ قليل بالمحكمة الاقتصادية، تصالح الطرفين بناء على طلب موكل المنتج شريف زلط، وذلك مراعاة لحالة الفنان الصحية بعد إجراء عملية بتر قدمه نتيجة إصابته بمرض السكري.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / Vadim Ghirda
    بعد بتر ساقه... توجيهات من السيسي بشأن الفنان شريف دسوقي
    وقال هيثم عباس، المحامي، ووكيل شريف زلط، مدير عام إنتاج شركة العدل جروب، إن شركة الإنتاج تنازلت عن الدعوى المقدمة ضد الفنان نظرًَا للظرف الإنساني الذي يمر به.

    وأضاف "أنهم سيدعمون دسوقي لحين تجاوز الأزمة، وتقديمهم لكافة المساعدات له ومساندته، وأنه حاليا جار إثبات التنازل نهائيا في إحدى قاعات المحكمة الاقتصادية لحفظ القضية".

    وتم التنازل خلال جلسة تحضيرية في ظل غياب الفنان شريف دسوقي، نظرا لحالته الصحية واحتجازه في مستشفى دار الشفاء، بناء على تعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لحالته.

    وكانت المحكمة الاقتصادية تنظر الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس ضد الدسوقي، بصفته وكيلا عن شريف زلط، في قضية تطالب الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه.

    وتعود وقائع الدعوى، إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف دسوقي، لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد، وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الحوارية، مدعيا أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرارا مادية وأدبية، ما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

    انظر أيضا:

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