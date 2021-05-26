"رئيس حنين"... شيرين عبد الوهاب تعلق علي موقف السيسي من الفنان شريف دسوقي

أشادت الفنانة، شيرين عبد الوهاب، بموقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد توجيهاته بشأن الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها وشايفة رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك".

انا بحمد ربنا اني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من اعرق بلاد التاريخ قوية و ليها هيبتها و شايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر اهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس و يوفقك و يجبر بخاطرك.

والف سلامة عليك يا استاذ شريف و تقوم بالسلامة. pic.twitter.com/xHl0zjhcsg — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 25, 2021

وأضافت: "وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قد أبدى اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقى، الذى تعرض مؤخرا لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وبحسب التلفزيون المصري، وجه الرئيس السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

كما أعربت نقابة المهن التمثيلية، في بيان عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية.

وأضافت أن "الرئيس، وجه أيضا بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي".

ويعاني دسوقي من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير إن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية سيئة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

الفنان شريف دسوقي، كان قد حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة "مسلسل بـ100 وش"، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.