فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية في أحدث ظهور لها... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، تطورات حالتها الصحية، في أحدث ظهور لها.

وخلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "أنستغرام"، قالت فيفي عبده، إن حالتها الصحية أصبحت جيدة وأنها تتماثل الشفاء كما شكرت كل من دعا لها بالشفاء العاجل.

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وكانت فيفي عبده أعلنت خروجها من المستشفى بعد إجرائها لعملية خطيرة نتيجة خطأ طبي، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، وكان في انتظارها احتفال بمناسبة عبد ميلادها لدى عودتها إلى منزلها .

وصدمت فيفي عبده جمهورها وأصدقاءها بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية. وأوضحت في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.

وقالت فيفي عبده في المقطع المصور: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني حقنة في ظهري، تسببت في دخولي العمليات لمدة ساعتين".

وأردفت: "كانوا يطلقون عني شائعات، ولكن هذه المرة سأجري عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل، ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، أشكركم جدا ويجعله شهرا مباركا على الأمة العربية كلها".

ونشرت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" صورة والدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلقت قائلة: "الحمد لله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بالسلامة".