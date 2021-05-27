تفاصيل أزمة سعد لمجرد ومحمد رمضان بسبب أغنية حققت 300 مليون مشاهدة ثم حذفها "يوتيوب"

كشف المسؤول الحصري لتعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، لأول مرة، أسباب حذف فيديو كليب أغنية "أنساي" من "اليوتيوب"، وهي إحدى أشهر أغنيات الفنان المصري محمد رمضان والتي قدمها بالاشتراك مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

وقال كريم أبي ياغي، المسؤول الحصري لتعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الاوسط والخليج العربي، في تصريحات مع "ET بالعربي"، إن "أغنية (أنساي) هي من إنتاج محمد رمضان، واتفق مع "يوتيوب" على عرض كليبها وتقاضي نسبة أرباح عائدات مشاهداتها، على أن يقوم بعد ذلك رمضان وإدارته بدفع مستحقات سعد لمجرد منها بناءا على عقد داخلي بينهما، يضمن للمجرد حقه، لكن ما حدث أن رمضان تجاهل بنود العقد الموقع بين الفريقين ولم يتم دفع ما بذمته من مستحقات لسعد".

وأضاف ياغي، أنه "بعد مماطلة محمد رمضان تقدمت إدارة أعمال سعد لمجرد إلى إدارة "يوتيوب" تخبرهم بالمشكلة ورفض محمد رمضان دفع ما عليه، و بالتالي طلبت حذف الأغنية على إثر هذا الخلاف، وبالفعل حصل الحذف".

وأوضح أن "خطوة قرار الحذف لم تتم إلا بعد أن نفذ الصبر، فقد حاولت إدارة أعمال لمجرد وبشكل ودي حل الأمر مع إدارة أعمال رمضان، لكن الأخيرة كانت دوما تتجاهل اتصالاتهم، ما دفع إدارة أعمال سعد التقدم ليوتيوب بطلب حذف "أنساي" وذلك بالتشاور مع محامي سعد".

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وفاجأ خبر حذف فيديو كليب أغنية "انساي" من "اليوتيوب" جمهور كل من الفنان المغربي سعد لمجرد، والفنان المصري محمد رمضان اللذان قدما الأغنية ديو وحققت نجاحا كبيرا خاصة بعد الكليب الذي ظهرا فيه معا وحقق نسبة مشاهدات عالية، وجاء قرار الإيقاف بعد مرور عامين على طرح الاغنية.

واحتفل الفنان سعد لمجرد، أمس الأربعاء، في مجموعة صور نشرها على "إنستغرام" بعد لحظات من حذف أغنية محمد رمضان على "يوتيوب".

واحتفل لمجرد بمشاركة مجموعة صور على صفحته في "إنستغرام" بمناسبة اقترابه من مليار مشاهدة لكليب "أنت معلم" ليكون الأول عربيا في نسبة المشاهدات هذه.