تركي آل الشيخ يفاجئ الجمهور بهدية لم تظهر على الشاشات من قبل لسمير غانم

فاجأ رئيس رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، الجمهور بهدية لم تظهر على الشاشات من قبل للفنان المصري الراحل سمير غانم.

وأعلن آل الشيخ، عن عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب" على منصة "شاهد" برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة قنوات mbc.

ونشر، البرومو الرسمى للمسرحية عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق قائلا: "برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة على شاهد.. يوم الجمعة إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبيرالراحل سمير غانم رحمه الله".

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يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.