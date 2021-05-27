كيف شارك دريد لحام وسلاف فواخرجي في الانتخابات الرئاسية السورية... صور

حرص عدد من الفنانين السوريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، أمس الأربعاء.

وشاركت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السورية صورا من مشاركة الفنانين في الانتخابات، ومن أبرزهم دريد لحام.

ولفتت الوزارة إلى أن الفنانين أدلوا بأصواتهم في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.

كما نشرت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات في دار الأوبرا السورية.

وكتبت فواخرجي مع صورتها: "ومن القلب تحيا سوريا".

View this post on Instagram A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)

يشار إلى أن النجم السوري الكبير، دريد لحام، وجه في الأيام الماضية نصيحة للشعب السوري، بالتزامن مع الاستحقاق الدستوري الذي تشهده البلاد.

وظهر لحام في فيديو شاركته "قناة دراما" السورية، معلقا على الحملات الانتخابية في البلاد، قال فيه: "معروف أنو التصويت حق إلكم، لكنه أيضا واجب عليك تجاه سوريا... سوريا عم تستنى صوتك لأنو بيعمل فرق لصياغة مستقبل بلدك".

وظهر لحام في فيديو آخر قال فيه: "نحن في رحم الوطن، لا يجب أن نكون أقل حماسا من أخوتنا السوريين في المغترب بالإقبال على الانتخاب، خاصة أن المغترب اضطر للسفر من بلد إلى بلد... نحن صناديق الانتخاب بجانبنا".

وتابع لحام قائلا: "سوريا تنتظر صوتك، لأنه يصنع الفرق بصياغة مستقبل أُمِّنا سوريا". وأضاف قائلا باللغة المحكية في سوريا: "إذا ما انتخبت ما بيحقلك تحاسب".

وجرت الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج يوم الخميس الماضي، ولمدة يوم واحد، وبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وانتهى عند السابعة من مساء من نفس اليوم.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.