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    أبطال المسلسل الأمريكي فريندز

    إصابة خفية ورومانسية حقيقية... أبطال "فريندز" يكشفون أسرارا صادمة في حلقة "لم الشمل" بعد 17 عاما

    © REUTERS / Mike Blake
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    مع مرور 17 عاما على بث آخر حلقة منه، بقيت في جعبة المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" أسرار لا يعرفها جمهوره ومحبيه حول العالم، إلى أن تم الكشف عن بعضها في حلقة "لم الشمل"، التي عرضت اليوم الخميس الموافق 27 مايو/ أيار الجاري.

    "روس وريتشيل"

    وأحد أهم هذه الأسرار الذي أُزيح عنه النقاب، قصة الحب التي جمعت بين شخصيتي المسلسل "روس" و"ريتشيل"، إذ أن الرومانسية التي جمعت بينهما وفرّقت بينهما الظروف أحيانا لم تكن أمام الكاميرا فحسب.

     وكشف الممثلان ديفيد شويمر الذي يجسد "روس" وجينيفر أنيستون التي تلعب دور "ريتشيل" في أحداث العمل لأول مرة في حلقة "لم الشمل" أنهما وقعا في حب أحدهما الآخر في الأعوام الأولى للمسلسل، لكن القُبلة الأولى لهما كانت على الشاشة في 1995.

    وقالت أنيستون خلال الحلقة: "أتذكر أنني قلت لديفيد ذات مرة: كم سيكون سخيفا أن تكون أول قبلة بيننا على شاشة التلفزيون. وقد كان. كانت أول قبلة بيننا في ذلك المقهى".

    وتابعت: "صببنا كل مشاعر الإعجاب والحب بيننا في شخصيتي روس وريتشل".

    وكانت "القبلة الساخنة" التي وقعت داخل مقهى "سنترال بيرك" في إحدى حلقات الموسم الثاني من المسلسل من أشهر مشاهده، الذي انتهى عرضه في 2004 باجتماع شمل روس وريتشل مجددا.

    من ناحيته، سأل ديفيد شويمر بقية أبطال المسلسل مات لوبلانك (جوي) وماثيو بري (تشاندلر) وكورتني كوكس (مونيكا) وليزا كودرو (فيبي): "كيف لم يعلم الجميع أننا كنا مغرَمَين؟"، لترد كوكس: "كنا نعلم بالتأكيد".

    إصابة "جوي" المخفية

    في حادثة مروعة ظلت صامتة لعقود من الزمان، اتخذت إحدى حلقات مسلسل "فريندز" في عام 1996 منعطفا، عندما تعرض أحد أبطاله، مات لو بلانك، والذي يجسد دور "جوي" لسقوط "محرج" أثناء التصوير، واضطر المسعفون إلى نقله إلى المستشفى وهو في ألم مبرح .

    وخلال عرض حلقة "فريندز: لم الشمل"، كشف مبتكر المسلسل، ديفيد كرين، أن الإنتاج توقف وأصيب بالشلل في 26 سبتمبر/ أيلول عام 1996، بعد حلقة "The One"، والتي تعرض فيها "جوي" لإصابة أثناء ركضه في الغرفة مع صديقه "تشاندلر"، يجسد دوره ماثيو بيري، للجلوس على كرسي، ليركض جوي ويستحوذ عليه، لكن بعد أن انخلع كتفه.

    وأوضح كرين أن هذه الحلقة كان يطلق عليها حلقة "زجاجة"، وهو ما يعني أنها تم تصويرها في مكان واحد فقط (شقة مونيكا وريتشيل)، لكن إصابة "جوي" خلقت كابوسا إنتاجيا.

    وتابع: "تصادف أن تكون الحلقة الوحيدة التي تضم أبطال المسلسل الستة فقط، ومن المفارقات أن حلقات "الزجاجة" عادة ما يتم إجراؤها لتوفير المال لأنها لا تتطلب مجموعات أخرى أو ضيوف شرف، لكن إصابة "جوي" جعلت هذه الحلقة أطول وقت للتصوير".

    كما أفصح ديفيد كرين أنه تم كتابة إصابة "جوي" في الحلقات المستقبلية للمسلسل، والتي أشير إلى أنه تعرض أثناء قفزه على سريره.

    "روس" والقرد "مارسيل"

    لا ينسى متابعو مسلسل "فريندز" القرد "مارسيل" الذي كان رفيق "روس" بعد طلاقه في الموسم الأول، وكان مغرما به وتأثر للغاية من إرساله إلى حديقة حيوان سان دييغو، لكن على أرض الواقع، كشف ديفيد شويمر (روس) في حلقة "لم الشمل" أنه كان يكره تصوير مشاهده مع القرد.

    وقال شويمر: "كان القرد يتسبب في إعادة تصوير المشاهد، بينما كان يلعب في شعري".

    ضيوف شرف

    شهدت حلقة "فريندز: لم الشمل" ظهور العديد من النجوم والمشاهير كضيوف شرف في أحداثها، مثل نجم كرة القدم البريطاني، ديفيد بيكهام، ونجمة الغناء الأمريكي، ليدي غاغا، والمغني الكندي، جستن بيبر، وفريق الغناء الكوري، بي تي إس، والممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، ومقدم البرامج البريطاني، جيمس كوردون، والناشطة الباكستانية، مالالا يوسافزي.

    ولا يزال مسلسل "فريندز" أحد أشهر الأعمال التلفزيونية على الإطلاق بعدما أعادت منصات بث إذاعته من جديد، وتم إذاعة حلقة "لم الشمل" اليوم الخميس 27 مايو 2021 على منصة "إتش بي أو" الرقمية.

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    الكلمات الدلالية:
    جينيفر أنستون, مشاهير, منوعات, فريندز
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