فنان سوري يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية ويوجه رسالة إلى حاكم دبي

أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، اليوم الخميس، حصوله على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال العظمة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" إن "دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية"، موجهًا "الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة".

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،

فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021

وأضاف "كل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل، والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات".

يشار إلى أن ياسر العظمة من مواليد دمشق 1942، وهو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج، واشتهر من خلال سلسلة "مرايا" التي ألفها وأعدّها لمدة تزيد على 35 عاما قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبا ما حملت الطابع النقدي الكوميدي.