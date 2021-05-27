فنان سوري يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية ويوجه رسالة إلى حاكم دبي

وقال العظمة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" إن "دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية"، موجهًا "الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة".
شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،
فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU
— Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021
وأضاف "كل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل، والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات".
"إنها شمسُ الخليجِ الساطعة تحتضنُ المواهبَ المبدعة"
الفنان السوري #ياسر_العظمة: شرّفتني #الإمارات بالحصول على جنسيتها#تلفزيون_سوريا @Syriastream pic.twitter.com/iZtqfgkFjP
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 27, 2021
يشار إلى أن ياسر العظمة من مواليد دمشق 1942، وهو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج، واشتهر من خلال سلسلة "مرايا" التي ألفها وأعدّها لمدة تزيد على 35 عاما قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبا ما حملت الطابع النقدي الكوميدي.
لما تكون طالع رحلة وحابب تسلطن 😂#مرايا #ياسر_العظمة pic.twitter.com/HH2XvchodM
— قناة الظفرة (@aldafrahtv) May 27, 2021
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