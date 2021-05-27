أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد إصابة والده بكورونا

أعلن الفنان المصري كريم عبد العزيز، اليوم الخميس، إصابة والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال كريم عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إن "حالة والده الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما رغم الإصابة بكورونا وهو الآن في مرحلة العزل".

وأضاف "رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية".

وتابع "إن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

المخرج محمد عبد العزيز من مواليد 7 أغسطس عام 1940، قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

وهو يُشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، ومن أهم أعماله فيلم "عصابة حمادة وتوتو"و"غاوي مشاكل"، و"خلي بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".

يذكر أن النجم كريم عبد العزيز ظهر مؤخرا في مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركه في البطولة النجم أحمد مكي، وصورت أحداث المسلسل بطولات الشرطة المصرية في عمليات مكافحة الإرهاب.