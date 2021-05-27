"لا أحتاج للمال بقدر المتعة أمام الكاميرا"... فنانة كويتية ترد على منتج كشف أجرها

كشف المنتج باسم عبد الأمير، قبل عدة أيام وفي لقاء تلفزيوني، عن أجور عدد من الفنانين والفنانات، ذاكرا أن أجر الفنانة غدير السبتي هو الأقل بين باقي الفنانين.

وعبرت الفنانة الكويتية غدير السبتي، وفقا لمجلة "زهرة الخليج"، عن غضبها من باسم عبد الأمير بعد إعلانه عن أجرها، مؤكدة أن هذا الأمر شخصي، وليس من حق أي منتج أن يعلن عن أجر الفنان.

وأضافت السبتي مؤكدة:

"أنا دكتورة وأدرس، ولديَّ مكانة كبيرة، ولا أحتاج إلى الأموال بقدر ما أحتاج إلى المتعة أمام الكاميرا". وأشارت أن قيمتها محفوظة وأعلى من كل أجور الدنيا، وأنه مهما زاد أجرها الذي تتقاضاه أو قل فقيمتها الحقيقة أعلى بكثير.

وتابعت السبتي أن ما يجمعها بالمنتج باسم عبد الأمير علاقة صداقة، وأنها تواصلت معه بعد تصريحاته وعاتبته على كشفه عن أجرها، مؤكدة أن هذا لن يؤثر في مسيرتها الفنية أو على صداقتهما.

من ناحية أخرى، كشفت السبتي عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "يا بعده"، مؤكدة أنها تجسد شخصية أرملة متسلطة، وتحب بناتها للغاية، وتخاف عليهن بشكل كبير، وأن إحدى بناتها في العمل تحب شاباً يعاني مرض السرطان، مضيفة أنها تعمل كل ما بوسعها حتى لا ترتبط ابنتها بهذا الشخص؛ كي لا تتأذى بسببه.

وكشفت السبتي أنها لم تحصل على أجر في هذا الفيلم حباً في خالد الرفاعي، مضيفة أن خالد كان طالباً عندها في يوم من الأيام، وهي شاركت في الفيلم من أجل الاستمتاع فقط.