"أنا فاشلة"... كيم كارداشيان تعلن رسوبها في اختبار المحاماة

وقالت كارداشيان (40 عاما) أمس الأربعاء، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع معجبيها عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، إنه بينما كانت تجربتها مع اختبار كلية الحقوق "صعبة للغاية"، فإنها تنوي إجراء الاختبار مرة أخرى، بحسب مجلة "بيبول".

وقالت: "لسوء الحظ لم أنجح بعد، لكنني لم أستسلم، وأنا مستعدة لتقديم الاختبار مرة أخرى قريبا".

وكانت كيم كارداشيان كشفت عن رسوبها في اختبار المحاماة، خلال الحلقة الترويجية من حلقة اليوم الخميس من برنامجها الواقعي الشهير "Keeping up with the Kardashians".

وتظهر الأم لأربعة أطفال في البرومو وهو تعترف لشقيقتيها كورتني وكلو أنها حصلت على درجة 474، لكنها تحتاج إلى 560 درجة لكي تنجح.

وتابعت بأنها كانت مترددة في إجراء الاختبار مرة أخرى، وقالت: "أنا فاشلة، فعدم النجاح يخفض معنوياتك ويجعلك ترغب في الاستسلام".

وكانت كيم كارداشيان كشفت لأول مرة عن خططها في أن تصبح محامية خلال لقاء مع مجلة "فوغ" أجرته معها في عام 2019، وذلك على خطى والدها الراحل، روبرت كارداشيان، وهو محامي رفيع المستوى تولى قضية اتهام اللاعب الأمريكي الشهير، أو جي سمبسون، بقتل زوجته في عام 1995.

وعلى الرغم من أن كارداشيان التحقت بكلية بيرس في مدينة لوس أنجلوس، إلا أنها لم تتخرج أبدا، ومع ذلك فإن كاليفورنيا إلى جانب 3 ولايات أمريكية أخرى توفر طريقا لاجتياز المعايير دون الالتحاق بكلية الحقوق، وذلك من خلال "قراءة القانون" أو التدريب مع محامي أو قاضي ممارس للمهنة.