أسد ولبؤة... ياسمين عبد العزيز تحدث جدلا واسعا بصورة

تعرضت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، لموجة من الانتقادات بسبب صورة شاركتها مؤخرا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة وزوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تجمعها بصورة لأسد مع زوجته.

ورأى العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" أن ياسمين عبد العزيز لم تكن موفقة في تشبيه نفسها وزوجها بأسد وزوجته اللبؤة.

وسخر أحد الناشرين من صورة ياسمين عبد العزيز قائلا: "حد ينادي قناة "ناشونال جيوغرافيك".

وكتب أحد المستخدمين: "الفنانين بياخدوا بالهم جدا مما ينشروه".

وكانت ياسمين عبد العزيز علقت لأول مرة، على تداول أخبار بشأن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وسخرت ياسمين عبدالعزيز، من تداول هذه الأخبار، بعد منشور العوضي الغامض الذي تحدث خلاله عن الانسحاب من حياة بعض الأشخاص، وأعادت ياسمين نشر العديد من الأخبار التي تتحدث عن حقيقة انفصالهما وعلقت ساخرة: "معقولة!!".

وكان "العوضي" كتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك"، ما فتح المجال للعديد من التكهنات حول علاقته بياسمين عبدالعزيز.