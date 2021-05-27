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    عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ خلال تجربته لانعدام الجاذبية (محاكاة لحياة الفضاء) داخل طائرة بوينغ Boeing 727

    "كنز دفين"... بيع أرشيف العالم الراحل ستيفن هوكينغ ومقتنياته الخاصة بـنحو 6 ملايين دولار

    © Photo / NASA
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    حصلت مؤسستان ثقافيتان رئيسيتان في بريطانيا على مكتب وأرشيف عالم الفيزياء الراحل الشهير، ستيفن هوكينغ، في صفقة قيمتها 5.9 مليون دولار نيابة عن البلاد.

    ووصف متحف العلوم في المملكة المتحدة الصفقة بأنها استحواذ "لمرة واحدة في العمر"، والتي تغطي آلاف الأوراق والرسائل الشخصية والتذكارات من حياة هوكينغ الجامعية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ وزوجته إلاين في إسبانيا، 10 أبريل/ نيسان 2005
    © REUTERS / Alonso Gonzales
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    وأعلن المتحف ومكتبة جامعة كامبريدج عن الصفقة، أمس الأربعاء، خلال تجمع حضرته لوسي وتيم هوكنغ، وهما من أبناء العالم الراحل، إلى جانب وزيرة الرقمية والثقافة البريطانية، كارولين دينناغ.

    وقال تيم ولوسي: "نحن سعديدين للغاية لأن هاتين المؤسستين المهمتين ستحافظان على عمل حياة والدنا لصالح الأجيال القادمة وتجعل إرثه في متناول أوسع جمهور ممكن".

    وتابعا: "كان والدنا يؤمن بشدة أنه يجب أن تتاح لكل فرد فرصة الانخراط في العلوم، لذلك سيكون سعيدا بأن يتم دعم إرثه من قبل متحف العلوم ومكتبة جامعة كامبريدج".

    ووفقا لمجلس الفنون في إنجلترا، فإن هذا الاستحواذ التاريخي يأتي ضمن مخطط حكومي في المملكة المتحدة، يمكّن الناس دفع فاتورة ضريبة الميراث الخاصة بهم عن طريق "نقل الأشياء والمحفوظات الثقافية والعلمية والتاريخية المهمة إلى الأمة".

    وقال متحف العلوم في بيان إن "محتويات ستيفن هوكينغ التي تم الحصول عليها تحتوي على "كنز دفين من أوراق الأرشيف والمتعلقات الشخصية".

    وأوضح أنه "أرشيف هوكينغ الواسع للأوراق العلمية والشخصية في كامبريدج سيبقى داخل مكتبة الجامعة، بينما سيتم الاحتفاظ بكامل محتويات مكتبه كجزء من مجموعة المتحف".

    وتشمل محتويات مكتب ستيفن هوكينغ كراسيه المتحركة التي كان يتحرك بها، وأجهزة النطق والتذكارات الشخصية، بالإضافة إلى ما يقرب من 10000 صفحة من أوراقه التي ستبقى في جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور مع شخصيات، مثل البابا فرانسيس، ورسائل من وإلى الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

    وأضاف البيان أن من بين المتعلقات الشخصية رسالة أرسلها ستيفن هوكينغ في عام 1948 الى والده.

    وقالت جامعة كامبريدج إنها تجمع الأموال للمساعدة في حفظ أرشيف ستيفن هوكينغ وفهرسته، بينما يخطط متحف العلوم لعرض المعالم البارزة المختارة من مكتب هوكينغ في أوائل العام المقبل 2022.

    وتم تشخيص ستيفن هوكينغ وهو في عمر 21 بأنه مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، لكنه استمر في تكوين مهنة رائدة في الفيزياء النظرية، وتوفي في عام 2018 عن عمر يناهز 76 عاما.

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