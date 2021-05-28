بالفيديو.. رائد فضاء روسي يلتقط مشاهد مذهلة لنهر النيل أثناء التحليق فوق مصر

نشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.

وأظهر رائد الفضاء الروسي في المقطع المصور نهر النيل من محطة الفضاء الدولية وأرفقه بتعليق قال فيه: "نهر النيل الذي ينبع من شرقي إفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات".

View this post on Instagram A post shared by Oleg Artemyev (@olegmks)

وأثارت اللقطات المصورة سعادة الكثيرين، حيث طلب البعض في التعليقات من رائد الفضاء إظهار لقطات لأماكن أخرى من العالم.