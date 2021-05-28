هند القحطاني تفور غضبا وتنهال بالشتائم على شاب سعودي... فيديو

وأكدت القحطاني بدء اتخاذها إجراءات قانونية ضده، على خلفية إعلانه وبشكل مؤكد عن القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها. وفقا لموقع "إرم نيوز".

ووجهت القحطاني عدة شتائم بحق ريان جيلر، وذلك عبر مقطع فيديو وثقته على حسابها في تطبيق "سناب شات"، للرد على ما وصفته بادعاءات ضدها، وسخرت منه بقولها: ‏"ويش تعرف عن سجل شرطة كاليفورنيا".

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واستعرضت هند القحطاني، الوثيقة التي استعان بها ريان جيلر، عند تأكيده القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها، مبينة أنها وصلتها من كثيرين من متابعيها على أنها مستخرج رسمي من الشرطة. وتابعت هند القحطاني، أن ما ورد باللغة الإنجليزية عبر الوثيقة التي نشرها ريان جيلر، توضح أنه لا يوجد شيء ضدها ولا توجد معلومة بشأن القبض عليها بداخل الوثيقة، مردفة أنها لا ترغب في عرض اسم حسابه، واندهشت من عرضه وثيقة كهذه رغم أن حسابه موثق.

واتهمت هند القحطاني، مواطنها ريان جيلر، بالاستعانة بـ"غوغل" لإدخال معلومات عنها كي يحصل على وثيقة كهذه مثلما يفعل البعض، منوهة بأن المدون بالإنجليزية جاء فيه: "لم نجد شيئا عن الشخص الذي تبحث عنه“، معقبة أنه دون بالعربية بأسلوب خبيث، يقول: ‏“وبعد ما قال الخبر الكاذب يبين تعاطفه معي بقوله دعواتكم الله يفك روحها، ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق".

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واستطردت هند القحطاني، قائلة: "كلمة مصدر مقرب موثوق يا كاذب وين المصدر المقرب الموثوق طلعلنا مصدرك المقرب، ومقرب من مين، ومصدره المقرب الموثوق قاله أنني فقط على ذمة التحقيق في شيء مخالف ولا يوجد تهمة لحد الآن، وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا“.الأمريكية، معقبة أنه شخص "كذاب".