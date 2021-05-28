منى الشاذلي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب خالد الصاوي... فيديو

تعرضت الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، لموقف محرج أمام الجمهور عنما ضرخ فجأة في وجهها الفنان الكبير خالد الصاوي أثناء استضافتها له في برنامجها للحديث عن دوره في مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي عرض في رمضان الماضي.

وأثناء اللقاء، تحدث خالد الصاوي عن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير"، قائلا إنهما لم يلتقيا في أي عمل من قبل، رغم ترشيح المنتجين لهما في أعمال سابقة سويًا، لكن أحدهما كان يعتذر عن قبول العمل، حتى جاءت فرصة التعاون هذا العام.

وأوضح أن مشاهد العنف بين شخصيتي عابد تيمور وغزل تم تنفيذها باحترافية، دون أي يقوم بإيذاء ياسمين عبد العزيز، لأنه يرى الفنان الذي يضرب زملاءه بجدية، ليس محترفا ولا يقدم أي إبداع.

وأشار خالد الصاوي إلى أنه بالرغم من احترافية تنفيذ تلك المشاهد، إلا أن ياسمين عبد العزيز قد تكون تألمت أثناء تنفيذها بسبب اضطرارها لصدم رأسها بالزجاج، كما تفانت في أحد المشاهد وطلبت منه سحبها على الأرض لمسافة طويلة، لكي تبرز مدى العنف الذي واجهته غزل بسبب عابد تيمور.

ومع عرض بعض المشاهد من المسلسل، عبرت منى الشاذلي أكثر من مرة عن شعورها بالخوف الذي مرت به غزل في مواجهة عابد تيمور، وهو ما دفع خالد الصاوي ليباغتها ويصرخ فجأة، ليفزعها، لكنه سريعا ما أعتذر لها، فيما دخلت الإعلامية الشهيرة في نوبة ضحك غير مصدقة ما حدث ووصفته بالجنون.

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد الرافعي ومحمود ياسين.