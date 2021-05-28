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    جهاز الهاتف المحمول

    تحذير للرجال... أمريكية تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف

    © Sputnik . Kirill Kallinikov
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    أشعلت سيدة أمريكية النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه لهاتفه المحمول، ما أصابه بحروق شديدة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

    وألقت الشرطة الأمريكية القبض على تيفاني هول، البالغة من العمر 36 عاما، واحتجزتها في سجن مقاطعة أشتابولا، بعدما صبت البنزين على زوجها الستيني وأشعلت النار فيه خلال مشاجرة حدثت بينهما حول كثرة استخدامه لهاتفه المحمول، بحسب إعلام أمريكي.

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    وكانت الشرطة انتقلت إلى منزل الزوجين بمدينة أوهايو الأمريكية، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الجيران بالواقعة.

    وأصدر مكتب عمدة أشتابولا بيانا صحفياً عن الواقعة، جاء فيه: "أخبر الضحية رجال الشرطة أنه وزوجته كانا يتجادلان حول كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه مع دلو من البنزين، وصبّته عليه ثم أشعلت النار فيه".

    وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، ركض الضحية عبر الشارع إلى منزل أحد الجيران الذي قام برشّه بخرطوم ماء واتصل بالشرطة ثم حاول المساعدة في علاج حروق الرجل حتى وصلت الطواقم الطبية".

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    أصبحت الهواتف الذكية رفيقا وقرينا ملازما للكثيرين منا، وبشكل لا شعوري يميل الكثيرون لالتقاط الهواتف الذكية والبدء في التمرير عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية حتى عند الجلوس وجها لوجه مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

    وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هيلث سايت"، هذه العادات غير الإرادية تعتبر مؤشرا على أن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية، مما قد يكون له تأثير في العلاقات الاجتماعية بشكل واضح.

    وفي استطلاع حديث أجراه مركز "بيو" للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد ما يقرب من 50 في المئة من المشاركين البالغين أنهم "لا يستطيعون العيش دون هواتفهم الذكية"، في حين كشف استطلاع آخر من كوريا الجنوبية أن أكثر من 20 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية معرضون لخطر الاعتماد المفرط على تلك الأجهزة.

    والتمس الخبراء في استبياناتهم أن هؤلاء الأشخاص يعانون غالبا من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية والجسدية، وتكون علاقاتهم الاجتماعية هشة وغير متينة، ومضطربة بشكل واضح.

    جهاز الهاتف المحمول
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
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    وذكر التقرير بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد وإدمان الهواتف الذكية، وتشمل ما يلي:

    أولا: التركيز على فعل المزيد من الأشياء التي تجعلك تنسى فحص هاتفك، مثل التحدث بشكل أكبر والتقرب من الأصدقاء والأقارب، أو ممارسة أي نشاطات محببة.

    ثانيا: توقف مؤقتا قبل التقاط هاتفك واسأل نفسك دائما، هل هو مهم حقًا؟

    ثالثا: حاول أن تضع حدودا زمنية لاستخدام هاتفك.

    رابعا: احذف كل تلك الألعاب والتطبيقات المشتتة للانتباه، والتي تدفعك باستمرار لاستخدام هاتفك.

    خامسا: قم بإيقاف الإشعارات والتنبيهات.

    سادسا: احفظ هاتفك بعيدا عن أنظارك وبعيدا عن متناول يدك قدر الإمكان.

    سابعا: تجنب استخدام هاتفك قبل الذهاب للنوم قدر الإمكان لما قد يسببه من قلق وتوتر وإجهاد للعين.

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