تقارير تكشف تفاصيل زيارة عائلة الراحل سمير غانم لقبره بعد أسبوع من وفاته... فيديو

كشفت تقارير مصرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل زيارة أسرة الفنان الراحل، سمير غانم، لقبره بعد مرور أسبوع على وفاته.

وكانت الفنانة، إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان، حسن الرداد، أبرز المتواجدين في الزيارة، إلى جانب عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل.

ولدى وصولهم المقبرة، قررت أسرة سمير غانم غلق أبواب المدفن عليهم، كما أغلقوا باب المقابر عليهم، ومنعوا دخول أحد غيرهم، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

كما قرأ الحضور القرآن الكريم على روح الفنان سمير غانم، وشغلوا هواتفهم على محطة القرآن الكريم على روحه.

واستغرقت زيارة إيمي سمير غانم وحسن الرداد حوالي نصف الساعة، دخل فيها كل منهما إلى مدفن الراحل سمير غانم، وقرآ القرآن ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ثم انتظرا قليلا ورحلا فى صمت.

كما أفصح الحارس الخاص بمدفن الفنان الراحل سمير غانم، سالم أبو عبد الله، للبوابة المصرية أنه يتم توزيع الأموال يوميا على الفقراء على روحه منذ وفاته.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.