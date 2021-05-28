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    شركة سامسونغ الكورية الجنوبية

    "يائسة ومثيرة للشفقة"... أحدث سخرية من سامسونغ ضد آبل تنقلب عليها... فيديو

    © AFP 2021 / DON EMMERT
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    لجأت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي، للترويج لأحدث هواتفها الذكية باستراتيجية قديمة سبق وأن جنت ثمارا منها، وهي السخرية من منافستها الأولى والأمريكية "آبل".

    وطرحت "سامسونغ" 3 فيديوهات ترويجية عبر قناتها على "يوتيوب" بشأن هاتفها الجديد "غلاكسي إس 21 ألترا"، والتي تعرض مقارنات لوظائفه بوظائف هاتف "آيفون 12 برو ماكس" من "آبل".

    ويسلط أول مقطعي فيديو الضوء على قوة التكبير الهجين الخاص بهاتف "غلاكسي إس 21 ألترا" بعبارة "قريب بما فيه الكفاية؟"، وتستعرض فيهما قدرة كاميرات الهاتف الجديد على مضاعفة حجم الصورة 100 مرة مع الحفاظ على جودة الصورة وحدتها، واستعانت في المقطعين بلقطات للقمر وشطيرة لإثبات تكنولوجيتها الفائقة.

    أما في مقطع الفيديو الثالث، فإن "سامسونغ" تظهر من خلاله ميزة لا تمتلكها أجهزة "آبل"، وهي القدرة على التقاط الصور والفيديو في آن واحد "بنقرة واحدة".

    لكن وعلى غير العادة، لم تلق دعاية "سامسونغ" الأخيرة قبول من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وردوا عليها بانتقادات حادة.

    وفي التعليقات على الفيديو، وصف الناس الشركة الكورية بأنها "مثيرة للشفقة" و "يائسة"، وكتب أحدهم: "عزيزتي "سامسونغ"، بصفتي مستخدم لفترة طويلة، يرجى التوقف عن السخرية من آبل (وأي شركة أخرى) كما فعلت الآن وفي الماضي، إنه تصرف غير مهني للغاية ولا يمكنني أخذك على محمل الجد عندما تفعلين ذلك".

    هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Apple Inc.
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    وعلق مستخدم آخر: "إنه لأمر مجنون، كيف تحاول جميع الشركات مواكبة آبل في إعلاناتها... كما لو كانوا يعرفون أنها متفوقة ويحاولون دائما إثبات أنهم أفضل منها. إنه أمر مثير للشفقة في الواقع".

    وكتب آخر: "هذه الإعلانات اليائسة محرجة تماما مثل سفراء علامة "سامسونغ" التجارية الذين تم اكتشافهم وهم يستخدمون هواتف آيفون".

    وكانت آخر سخرية لـ"سامسونغ" من شركة "آبل" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عندما سخرت منها بأن هاتفها الجديد "آيفون 12" لا يتضمن شاحنا وسماعات رأس، إلا أنه بعد شهرين فقط، اضطرت الشركة الكورية إلى حذف منشوراتها لأن هاتف "غلاكسي إس" الجديد ظهر أيضا بدون مثل هذه الملحقات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, آيفون, آبل, شركة آبل, سامسونغ
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