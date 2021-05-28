أشهر الحسابات على منصة "إنستغرام"... ميسي يتخلف عن رونالدو كثيرا

يتصدر لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قائمة الأشخاص الأكثر شهرة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكان رونالدو الشخص الأكثر متابعة عبر المنصة بنحو 271 مليون متابع حتى فبراير/ شباط 2021، وذلك بعد الحساب الرسمي لـ"إنستغرام" نفسها والذي يتابعه أكثر من 380 مليون متابع، بحسب موقع الإحصاءات "ستاتيستا".

وفيما يلي الحسابات الأكثر شعبية عبر منصة الصور والفيديوهات الشهيرة:

إنستغرام 388 مليون متابع

كريستيانو رونالدو 271 مليون متابع

آريانا غراندي 227 مليون متابع

دواين جونسون 224 مليون متابع

كيلي جينر 221 مليون متابع

سيلينا غوميز 217 مليون متابع

كيم كارداشيان 210 مليون متابع

ليونيل ميسي 191 مليون متابع

بيونسي 169 مليون متابع

جاستن بيبر 167 مليون متابع

تجاوز عدد مستخدمي المنصة مليار مستخدم نشط شهريا في منتصف عام 2018، وجمهورها غالبا من الشباب، تشير البيانات الحديثة إلى أن حوالي 60% من المستخدمين في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 34 عاما أو أقل.

العديد من المشاهير والرياضيين تحولوا إلى متحدثين بأسماء علامات تجارية ليحققوا دخلا إضافيا من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى المدعوم. يبلغ متوسط قيمة المنشور الواحد لكريستيانو على "إنستغرام" نحو 735 ألف دولار.