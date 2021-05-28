أشهر الحسابات على منصة "إنستغرام"... ميسي يتخلف عن رونالدو كثيرا

وكان رونالدو الشخص الأكثر متابعة عبر المنصة بنحو 271 مليون متابع حتى فبراير/ شباط 2021، وذلك بعد الحساب الرسمي لـ"إنستغرام" نفسها والذي يتابعه أكثر من 380 مليون متابع، بحسب موقع الإحصاءات "ستاتيستا".
وفيما يلي الحسابات الأكثر شعبية عبر منصة الصور والفيديوهات الشهيرة:
- إنستغرام 388 مليون متابع
- كريستيانو رونالدو 271 مليون متابع
- آريانا غراندي 227 مليون متابع
- دواين جونسون 224 مليون متابع
- كيلي جينر 221 مليون متابع
- سيلينا غوميز 217 مليون متابع
- كيم كارداشيان 210 مليون متابع
- ليونيل ميسي 191 مليون متابع
- بيونسي 169 مليون متابع
- جاستن بيبر 167 مليون متابع
تجاوز عدد مستخدمي المنصة مليار مستخدم نشط شهريا في منتصف عام 2018، وجمهورها غالبا من الشباب، تشير البيانات الحديثة إلى أن حوالي 60% من المستخدمين في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 34 عاما أو أقل.
العديد من المشاهير والرياضيين تحولوا إلى متحدثين بأسماء علامات تجارية ليحققوا دخلا إضافيا من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى المدعوم. يبلغ متوسط قيمة المنشور الواحد لكريستيانو على "إنستغرام" نحو 735 ألف دولار.
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