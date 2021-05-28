الصين تحذف مشاهد ليدي غاغا وجاستن بيبر من حلقة مسلسل "فريندز" الجديدة... ما السر؟

فوجئ المتابعون لحلقة مسلسل "فريندز" الأمريكي الجديدة بعنوان "لم الشمل" داخل الصين، والتي عرضت أمس الخميس، بحذف بعض مشاهدها.

وأشار من تابع الحلقة في الصين إلى أن الحلقة جاءت خالية من المشاهد الخاصة بالمطربة الأمريكية، ليدي غاغا، والمطرب الكندي، جاستن بيبر، وفريق "بي تي إس" الغنائي الكوري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتسبب ذلك الإجراء من جانب الرقابة في إثارة غضب واستياء العديد من محبي مسلسل "فريندز"، الذي يحظي بمحبين بالملايين من كافة أنحاء العالم، وهو من بطولة جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثير بيري وديفيد شويمر ومات لو بلانك.

كما يدين العديد من جيل الألفية الصينيين بالفضل إلى المسلسل في تعريفهم بالثقافة الأمريكية وتعليمهم اللغة الإنجليزية أيضا.

لكن إجراء الرقابة الصينية لم يمنع بعض المعجبين من تجميع ومشاركة المقاطع المحذوفة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنفسهم، بينما قام آخرون بتوزيع روابط للحلقة كاملة غير خاضعة للرقابة، من على مواقع القرصنة.

ويعتقد أنه تم حذف لقطات هؤلاء النجوم بسبب إساءاتهم السابقة للصين.

وكانت هناك دعوات لمقاطعة فرقة "بي تي إس" الكوري الجنوبي في الصين العام الماضي، بسبب تعليقات أدلى بها أحد اعضائه حول الحرب الكورية.

وفي خطاب ألقاه، ذكر قائد الفرقة آر إم "تاريخ الألم" المشترك لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة خلال نزاع 1950-1953، الذي قاتل فيه البلدان معا، وأثارت تصريحاته غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، إذ دعمت بكين كوريا الشمالية في الحرب.

وفي النسخة غير الخاضعة لمقص الرقيب بالصين، يظهر أعضاء "بي تي إس" في حلقة "فريندز: لم الشمل" في مقطع مدته 13 ثانية، وهم يتحدثون عن حبهم للمسلسل، ويؤكد قائدها آر إم أن المسلسل الكوميدي علمه "أشياء عن الحياة والصداقة الحقيقية".

ومنعت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية، ليدي غاغا، من القيام بجولة غنائية في الصين، بعد اجتماعها مع الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما في عام 2016 ودعمها له، وهو ما أزعج المسؤولين الصينيين الذين يشعرون أنه أحد رموز الانفصالية التبتية.

وظهرت غاغا في حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" وهي تؤدي أغنية "Smelly Cat" الشهيرة مع إحدى بطلات المسلسل، ليزا كودرو، وهو ضمن المشاهد التي حذفتها الرقابة الصينية.

ومنع نجم البوب الكندي، جاستن بيبر، من الأداء في الصين بسبب "سلوكه السيء"، ففي عام 2014، أثار الغضب داخل الصين بعد نشره صورة له وهو يزور ضريح ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو.

والضريح الذي يكرم المحاربين الذين سقطوا ويكرم مجرمي الحرب المدانين يُنظر إليه في الصين وكوريا الجنوبية على أنه رمز لليابان التي لا تأسف لماضي إمبراطوريتها.

وحذفت الصين مشهد جاستن بيبر في حلقة "فريندز" الجديدة، والتي يظهر فيها وهو يرتدي بذلة البطاطا والأقمار الصناعية التي ارتدتها إحدى شخصيات "فريندز" ذات مرة في حفل بعيد الهالوين.

ولم يقتصر الحذف الصيني من حلقة "فريندز" على هؤلاء النجوم، بل شمل أيضا حظر إشارات من مثليي الجنس، وكذلك إشارات العشوائية إلى البول.

وعلى سبيل المثال، تم حذف شهادة قدمها ريكاردو، أحد المعجبين الألمان المثليين، الذي وصف كيف منحه البرنامج إحساسا بالانتماء.

ويقول في مقطع الفيديو الأصلي: "كنت رجلا مثليا وأردت أن أكون مثل جينيفر أنيستون، لذا يمكنك أن تتخيل كم كنت وحيدا".

كما فرضت إحدى منصات البث الصينية رقابة على مشهد آخر من المسلسل، والذي تقوم فيه امرأة مثلية بإبراز شريكة حياتها أمام الكاميرا وتقول للمشاهدين: "مثل كل تشاندلر، فقد وجدت مونيكا الخاصة بي".

وجمعت حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" (Friends: Reunion) جميع أعضاءه الستة الرئيسيين للتحدث عن كواليس عملهم في المسلسل الذي يتمتع بشعبية جارفة، كما تضمنت مقابلات مع المشاهير والمعجبين، وعرضت على منصة "إتش بي أو" الرقمية الأمريكية.