بعد ظنهم أنه مزرعة حشيش... الشرطة البريطانية تضبط مصنع بيتكوين

اكتشفت الشرطة البريطانية، أمس الجمعة، مصنع عملات "بيتكوين" المشفرة بالصدفة، بعدما اعتقدوا أنه مزرعة للقنب.

وأغلقت الشركة مصنع "بيتكوين" بسبب سرقته الكهرباء بشكل غير قانوني، بحسب موقع "إنغادجيت".

وأفادت سلطات تطبيق القانون في ويست ميدلاندز إنها تلقت بلاغا بشأن "زيارة الكثير من الأشخاص للوحدة التي اقتحموها"، بعدها التقطت طائرة دون طيار (درون) تابعة لها مصدرًا كبيرًا للحرارة من الموقع داخل منطقة "غريت بريدج" الصناعية في ساندويل، ليظن الضباط في البداية بأنهم على وشك ضبط مزرعة حشيش.

لكن عندما اقتحمت الشرطة الموقع المشبوه، في 18 مايو/ أيار، وجدوا بنكا يضم 100 عامل تعدين متخصص في عملات "بيتكوين".

وقالت رقيب شرطة ساندويل، جينيفر جريفين: "هذا بالتأكيد ليس ما كنا نتوقعه! كان يحتوي المكان على جميع السمات المميزة لإنشاء زراعة القنب، وأعتقد أنه ثاني منجم تشفير من نوعه نواجهه في ويست ميدلاندز".

وتابعت أنه "في حين أن تعدين العملات الرقمية ليس غير قانوني في المملكة المتحدة، فمن الواضح أن سرقة الكهرباء أمر غير قانوني".

واستولى الضباط على معدات المصنع، عندما اكتشفوا أن عمال مناجم "بيتكوين" سرقوا كهرباء توازي الآلاف من جنيهات الاسترليني لتشغيل مصنعهم.

لم يكن أحد في المصنع وقت مداهمة الشرطة له، لكنها قالت إنها تخطط للاتصال بمالك الموقع.

ويعد تعدين العملات المشفرة مهمة مكلفة، وتستغرق وقتا طويلا، وتنطوي بشكل أساسي على حل مشكلات حسابية معقدة مقابل كسور من الرمز المميز.

ووجدت دراسة حديثة أن الطاقة المستخدمة لإنشاء عملة مشفرة مثل "بيتكوين" أكبر من بعض البلدان، بما في ذلك السويد وهولندا.