لبنان ينعى فنانه حسام الصباح

توفي الفنان اللبناني حسام الصباح، اليوم السبت، متأثراً بمضاعفات إصابته بحادث سير، تعرّض له قبل 10 أيام.

ونعى فنانون لبنانيون الراحل بكلمات مؤثرة فكتب أحد أبطال مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين، يقول: "اليوم الحياة خسرت صديق ونحنا خسرنا اب الممثل والمخرج المبدع حسام الصباح لروحك السلام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abdo Chahine عبدو شاهين (@abdo_chahine)

وقالت الفنانة نادين نسيب نجيم: "الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف".

😔😔 الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف https://t.co/AOqc5OFMpi — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 29, 2021

ومن آخر أعمال الممثل الراحل مسلسل "عشرين عشرين" في دراما رمضان الماضي، ولعب فيه دور "أبو الليل".

حسام الصباح عضو مجلس نقابة الممثلين السابق، وممثل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي تميز بأخلاقه العالية وحبه لجميع زملائه وحب الجميع له.

وتقدم مجلس نقابة الممثلين بالتعازي لعائلة حسام وزملائه وأقاربه وعموم الشعب اللبناني.

وكان الصباح قد تعرّض لحادث سير على طريق المصيلح، حين كان متوجهًا الى منزله في مدينة النبطية، إذ فقد السيطرة على سيارته، التي انقلبت به، ونقل إلى أحد المستشفيات في مدينة صيدا، وأُدخل غرفة العناية الفائقة.