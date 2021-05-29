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    رجل الأعمال الفلسطيني محمد الشيخ

    كيف تصبح رجل أعمال ناجح؟

    © AFP 2021
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    "السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة، مقولة صحيحة 100%، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا دون التفكير والتخطيط للمستقبل أو الاعتماد على الغير للاستمرار في المعيشة، بل يجب العمل والإجتهاد وبذل التعب مع وضع خطط وأهداف لتحقيقها.

    ويؤكد الخبراء أن كل شخص يمتلك الكثير من الإمكانيات، التي ينبغي عليها أن يطورها، لكي يصل إلى ما يريد ويرغب.

    ويمكن أن تكون تجارب رجال الأعمال الناجحين، الذين بدأوا مشوارهم العملي ببداية بسيطة، أبرز مثال ودليل على إمكانية تطوير الشخص لنفسه، وتعلمه من محاولات فشله، وبات بعضهم اليوم من المهمين في مجالهم ولهم أسمائهم الشهيرة.

    © Sputnik . M. Filimonov . سطح القمر
    رجل أعمال أمريكي يدعو إلى بناء قاعدة فوق سطح القمر ومدينة على المريخ

    وأكبر دليل على ذلك هو جيف بيزوس رجل الأعمال الشهير الناجح، الذي بدأ بمتجر بسيط لبيع الكتب على الإنترنت من منزله و ها هو اليوم من أغنى رجال العالم، لأنه عرف كيف يتحدى كل الصعوبات التي وقفت في طريقه.

    ويطرح رجل الأعمال الفلسطيني، محمد الشيخ، روشتة لكل من يرغب في أن يصبح رجل أعمال ناجح، ليصبح مثله مؤسسا لمربط الخيول " مربط الشيخ"، ويمتلك شركات مثل شركة الشيخ القابضة في فلسطين التي تضم مجموعة عقارات وفنادق وشركات تأمين، وشركة "آتريا" العالمية التي تضم أكثر من 4 آلاف موظف في جميع أنحاء العالم استثمرت مؤخراً بشركات التكنولوجيا المالية، وبايتابس،  والاستثمار في العملات الرقمية و البيتكوين، وفي مزرعة للتمور والتي ينتج عنها محصول نوي بمقدار 5 طن سنوياً، ومصنع لأكل الحيوانات وعدة مشاريع وشركات ضخمة أخرى.

    ويقول الشيخ إن كل شخص يمتلك شغف وطموح، يمكن أن يصل إلى المركز الأول، يمكن أن يصبح رجل أعمال ناجح، عند اتباع الخطوات والنصائح التالية:

    1- المجال المناسب:

    يجب أن تعرف مجال العمل الذي تدخل فيه هل هو مناسب لك أم لا، ليس من الضروري ان تمتلك أموال كثيرة للدخول في هذا العالم، بل يمكن تحمل المخاطر على أمل أن يكون هناك مقابل بالدرجة نفسها.

    2- حدد الهدف

    حدد ما هو المشروع الذي تريد أن تبدأ به ما الهدف من وراء ذلك؟  وكيف يمكن لدراستي الجامعية أن تساعدني في ذلك؟

    وعن ذلك يقول محمد الشيخ رجل الأعمال الفلسطيني، الذي بدأ بدراسة التسويق وإدارة الأعمال والاقتصاد وأكمل مشواره الدراسي في السياسة والعلاقات الدولية:"من الخطوات المهمة التي تساعدك في أن تكون رجل أعمال ناجح أن تبدأ بتحديد الهدف، وتسعى جاهداً للتميز و الإبداع و المثابرة على تحقيق الطموح وأن تكون في المركز الأول دائما، ثم تسأل نفسك ما الذي تريده من دخولك في هذا المجال لأن هذا السؤال يسهل عليك الطريق ويجعل الأمور واضحة وضوح الشمس أمامك لتنتقل إلى الخطوات التالية و تكون رجل أعمال ناجح".

     3- اختيار الفكرة

    اختر الفكرة الصحيحة، إن اختيار فكرة العمل يعتبر أساسا لكل شيء، حتى لو قررت أن تفعل شيئًا بسيطًا، مثل فتح مطعم، فمن المهم أن يكون لديك تصور خاص للفكرة، وأن تعمل على تطويرها لتختلف عن البقية.

    على سبيل المثال، يمكنك تقديم أكبر مجموعة متنوعة من الصلصات تتفرد بها عن جميع المطاعم الأخرى في المدينة. إلى جانب كونك متحمسًا ومصممًا لإنجاح عملك، من الضروري لتصبح رجل أعمال ناجح أن تقوم بتثقيف نفسك بالموضوع أكثر، وقد يعني هذا العودة إلى الدراسة للحصول على شهادة، أو القيام ببعض الأبحاث عبر الإنترنت.

    الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون
    © AFP 2021 / MANDEL NGAN
    بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار

    4- دراسة جدوى

    القيام بعمل جدوى حسابية لمعرفة تكاليف المشروع و حجم الربح، وتحديد الأموال التي يجب صرفها عند كل خطوة في العمل الجديد ومتى الوقت المناسب، لجني الأرباح بالإضافة إلى حسن التصرف في حال الإحساس بخطر معين.

    5- التركيز على العمل

    التركيز على العمل، من المهم جدا أن يتحلى رجل الأعمال بصفة التركيز التي يترتب عليها الكثير من الأمور بالنسبة لحياته المهنية والقرارات التي يتخذها.

    وتعتبر هذه الصفة من أهم الصفات التي يجب على رجال الأعمال الناجحين التحلي بها، لأن هناك الكثير من المسؤوليات و الأمور التي يجب معرفتها وأخذها بالحسبان و التركيز على كل كلمة وقرار قبل التأكيد عليه مما يتطلب تركيز عالي وصفاء ذهن.

     يتطلب التركيز شبكة من مناطق الدماغ بما فيها القشرة الأمامية المسؤولة عن مقاومة التشويش والسيطرة على دوافعنا الطبيعية لفعل شيء أكثر متعة لذلك يجب الإبتعاد عن كل الأمور التي تشوش تفكيرنا وتؤثر سلباً على قراراتنا.

    6- الشكر والرحمة

    إظهار الشُكر والرحمة: من الصفات المهمة لرجل الأعمال الناجح؛ حيث من الواجب عليه تقديم الشكر لكافة الأفراد الذين يتعامل معهم، وألا ينسى كافة الأشخاص والظروف التي ساعدته على تحقيق النجاح، والانتقال من بداية عمله أو مشروعه المتواضع إلى الحالة المتطورة التي وصل لها العمل في المستقبل بالإضافة إلى تقديم المساعدات والتبرعات دائماً  كتقديم مساعدات لليونيسيف، ودعم أطفال أفريقيا وغيرها.

    واعلم أن عالم الأعمال لا يندرج تحت هيكل معين، فهناك عقبات لا يمكن التنبؤ بها في جميع الأوقات، ولتصبح رجل أعمال ناجح هناك العديد من الأمور و الدروس التي ستمر بها.

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    أسرار النجاح, نجاح, رجل أعمال
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