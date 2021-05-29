نجم هوليوود ويل سميث يهنىء ولي عهد دبي بطريقة خاصة

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذي ناشيونال نيوز" الإماراتية، فقد نشر الشيخ حمدان عبر حسابه الرسمي "إنستغرام" صور الهدايا مرفقة بكلمات شكر وجهها لصديقه الممثل ويل سميث، قال فيها:
"شكرا لك ويل سميث".
Sheikh Hamdan thrilled by new baby presents from Hollywood star Will Smithhttps://t.co/zzQHSMCw9C— The National (@TheNationalNews) May 28, 2021
وقد رزق ولي العهد، الشيخ حمدان، الأسبوع الماضي، بتوأم وأسماهما راشد وشيخة، وشارك صورة وهو يحملهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
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وهناك علاقة صداقة قوية بين الشيخ حمدان والممثل ويل سميث، حيث ظهر ولي العهد في شهر مارس/ آذار الماضي، وهو يركب دراجة نارية فخمة كانت هدية من ويل سميث له.
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