نجم هوليوود ويل سميث يهنىء ولي عهد دبي بطريقة خاصة

قام الممثل العالمي الأمريكي، نجم هوليوود، ويل سميث، بإرسال هدايا لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ولادة طفليه (راشد وشيخة).