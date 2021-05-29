سمية الخشاب تكشف سرا عن عملها مع سمير غانم... ما علاقة الإمارات؟

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، لأول مرة، الخميس، عن سر بشأن مواطنها الفنان الراحل، سمير غانم، الذي توفي قبل أسبوع.

وأفصحت خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم" المصرية أن سمير غانم كان أول شخص يمنحها فرصة من خلال ظهورها في فوازير شهر رمضان.

وقالت الخشاب إن أول ظهور فني لها وأول عمل تقدمه كان خلال ظهورها في الفوازير مع سمير غانم، متذكرة أنها شاركته الفوازير التي تتمحور فكرتها عن تناول بلد ما في كل حلقة من حلقاتها.

وتابعت سمية الخشاب مشيرة إلى أنها ظهرت في الحلقة الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، أضافت أن سمير غانم كان يشجعها، وعندما يلتقي بها كان يذكرها بأن أول ظهور لها كان معه.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

من ناحية أخرى، بدأت سمية الخشاب في الترويج لأحدث أغنياتها المصورة مع مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال، والتي تحمل اسم "أوعدك".

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وشاركت الخشاب صورة تجمعها مع عمر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي مرتدية فستانا أسود قصير، وبجانبها سيارة حمراء اللون.