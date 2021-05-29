رئيس وزراء بريطانيا يركض للحاق بالقطار... فيديو

أثار مقطع مصور لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يركض للحاق بالقطار في لندن، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جونسون وهوي ركض للحاق بقطار في محطة قطار "واترلو" بالعاصمة البريطانية أمس الجمعة.

وقامت السيدة التي التقطت المقطع بمخاطبة رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل.

The PM @BorisJohnson running late for his train. 🤣 pic.twitter.com/RsP5vdfueN — Leon Lesley Dobie (@leon_dobie) May 28, 2021

وعلق البعض بالقول إن جونسون كان يركض لأنه يعلم أن القطار لن ينتظره هو أو أي مسؤول غيره.