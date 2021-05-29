اعتبارا من الثلاثاء... درجات الحرارة تلامس الخمسين في مناطق سعودية... فيديو

تشهد مناطق في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وصولا إلى خمسين درجة مئوية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" الرسمية.

وبحسب العقيل، فإن المنطقة الشرقية ستسجل الأعلى في درجات الحرارة، خاصة في محافظة الأحساء.

وأضاف أنه المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وبداية من الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية وقد تلامس 50 درجة مئوية، على بعض المناطق الشرقية خاصة في الأحساء.

وأوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة قد تتأثر بالرياح الشرقية الجافة والحارة وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.