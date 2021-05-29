الصحة المصرية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية إن حالة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين.

وكشف حسني آخر مستجدات الحالة الصحية لدلال في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها صحيفة الوطن وشكر الأطباء القائمين على علاجها.

وأوضح أن حالتها لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.

والثلاثاء الماضي، نقل موقع اليوم السابع عن الفنانة المصرية نهال عنبر مسئولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية قولها إن "الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حاليا مستقرة إلى حد ما، وتتحسن حالتها بشكل تدريجى". وطالبت الجميع الدعاء لها للخروج من الأزمة الصحية التي تعانى منها.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.

وأضاف رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء الثلاثاء الماضي، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس".

وأشار رضوان، إلى أنهم قرروا، عند وفاة سمير غانم، أن يخفوا عنها الخبر، ومازالت حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها ورفيق دربها، وهو الأمر الذي تطلب منهم العديد من السيناريوهات والتمثيل لإقناعها بالأمر.