نوال الزغبي ترد بانفعال بعد إلغاء حفل لها داخل فندق "فيرمونت" في القاهرة

ردت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، اليوم الأحد، بانفعال، على أنباء مغلوطة بشأن حفل كان من المقرر أن تحييه، أمس السبت، داخل فندق "فيرمونت" في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعرض حفل "Miss Elite" الذي كان من المقرر أن تشارك فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بالغناء، للإلغاء المفاجئ، والذي حضرت من بيروت خصيصا من أجله.

وألغي الحفل من جانب شرطة السياحة، بسبب قرارات مجلس الوزراء المصري بمنع الحفلات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونفت الزغبي بانفعال ما أشار إليه برنامج "إي تي بالعربي" بأنها غضبت بعد إلغاء الحفل، كما نفت ما ذكره البرنامج بأنه تم إلغاء فقرتها الغنائية تحديدا، لتؤكد أن حفل "ملكة جمال الكون" تم إلغاؤه بالكامل.

وغردت المطربة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ردا على تقرير البرنامج: " لست غاضبة!!!! أصلا الحفل التغى كلووووو".

لست غاضبة!!!! اصلا الحفل التغى كلووووو https://t.co/S2Fj3hi0vl — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 29, 2021

وقال برنامج "إي تي بالعربي" إن إلغاء الحفل سبب لنوال الزغبي غضبا كبيرا، جعلها ترفض التسجيل مع القنوات الفضائية بعدما سجّلت مع قناتين فقط.

وكانت نوال الزغبي قدمت استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، رفضا لقرارات النقابة بعدم تدخل الفنانين في الشؤون السياسية.

وصدر عن نقابة الفنانين اللبنانية وقتها بيانا تطلب فيه من الفنانين عدم التعرض للأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة في لبنان لناحية احترام الحريات وتقديس التعبير عن الرأي، وفقا لما نقله موقع "لبنان 24".

ونشرت نوال الزغبي استقالتها عبر حسابها الرسمي "تويتر"، عبرت من خلالها عن رفضها لكبح الحريات في لبنان نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد.

وعبّرت نوال الزغبي عن استيائها من قرار النقابة وكتبت في طلبها: "لما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس... ولما لا يشرفني أن أرى وطني الحبيب وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين".

ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام 2019، احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس العام الماضي.