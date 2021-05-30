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    هل يمكن أن يأتي "الفطر الأسود" من الثلاجة أو البصل؟

    © flickr.com / Mike Mozart
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    تزايدت في الآونة الأخيرة معلومات شائكة حول مرض "الفطر الأسود" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم أنه يمكن الإصابة به من خلال الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والخضروات مثل البصل.

    مضمون الرسائل المتداولة بشكل واسع؟

    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
    © AFP 2021 / -
    مصر.. تحذير رسمي من خطورة "الفطر الأسود"
    تشير رسائل منتشرة على منصات مثل "واتسآب" و"فيسبوك" أن الطبقة السوداء التي تظهر بشكل شائع على البصل والطبقة التي تغطي المطاط داخل الثلاجات يمكن أن تسبب داء الغشاء المخاطي بمجرد دخولها إلى جسم الإنسان.

    وتقول إحدى هذه الرسائل باللغة الهندية: "احذر من الفطريات السوداء المنزلية، ففي بعض الأحيان عندما تشتري البصل، لا بد أنك لاحظت طبقة سوداء عليها. في الواقع، هذا هو الفطر الأسود".

    ما هو الفطر الأسود الموجود في الثلاجات؟

    ويقول نسيم جور، العالم في المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في دلهي، لصحيفة "إنديا توداي" الهندية، إن "بعض أشكال البكتيريا والخميرة تميل إلى النمو داخل الثلاجات وعلى الجدران الرطبة، لكنها تختلف كثيرا عن الفطريات التي تسبب داء الغشاء المخاطي".

    ومع ذلك، ينصح الخبراء بأنه لا يزال من المستحسن تنظيف هذه الفطريات أو إزالتها إذا وجدتها على أجهزتك المنزلية.

    ما هو العفن الأسود للبصل؟

    وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن العفن الأسود الذي يظهر على البصل ناتج عن "أسبرغيلوس نيغر"، وهو فطر شائع موجود في التربة، لكن هذا النوع من الفطريات نادرا ما يكون معديا.

    ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن الدكتور شيش آر ناوانج، قوله: "هذا النوع من الفطريات يسبب العدوى في حالات نادرة، ومع ذلك، يجب غسل البصل جيدا قبل تناوله".

    ويصيب المرض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس، ومن بين أعراضه على حسب مكان نمو الفطر، الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام في البطن، قيء، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.

    يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو/أيار الجاري، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
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