أول صورة من حفل زواج بوريس جونسون السري

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أول صورة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعروسه الجديدة، في حديقة داونينغ ستريت في العاصمة لندن بعد زواجهما السري، في كاتدرائية "وسمنستر".

وتُظهر الصورة السيدة سيموندز وهي ترتدي ثوبا من الدانتيل الأبيض المتدفق وإكليلا من الزهور البيضاء في شعرها وهي تنظر بلطف إلى زوجها الجديد في الحديقة المضاءة بنور الشمس. فيما يبدو أن السيد جونسون، الذي كان يرتدي بدلة داكنة أنيقة، قد قام بتمشيط شعره لهذه المناسبة، على الرغم من أن ربطة عنقه منحرفة قليلا.

FIRST PICTURE: Boris Johnson and Carrie Symonds gaze into each other's eyes in Downing Street garden https://t.co/sYUutBNRrV pic.twitter.com/qM6Q7u9HeV — Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2021

وتزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خطيبته كاري سيموندس في حفل زفاف سري في كاتدرائية "وستمنستر"، يوم السبت.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أتم جونسون البالغ من العمر 56 عاما وسيموندس البالغة من العمر 33 عاما مراسم زواجهما في كاتدرائية "وستمنستر" وسط لندن، على بعد نحو ميل واحد من مقر الحكومة، وهي نفس الكاتدرائية التي شهدت تعميد ابنهما ويلفريد العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي أرسلا الدعوات لأقاربهما وأصدقائهما في اللحظة الأخيرة لحضور الحفل وسط لندن، مضيفة أنه حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في حوالي الساعة 1.30 ظهرا، تم إخلاء الكنيسة ذات الطراز البيزنطي فجأة من الزوار، حيث قال الموظفون إنها ستغلق.

وبعد نصف ساعة دخلت سيارة ليموزين تحمل العروس إلى الساحة بالقرب من الباب الغربي الرئيسي، وكانت العروس سيموندس ترتدي فستانا أبيض طويلا.

وسار رئيس الوزراء وعروسه في ممر الكنيسة على أنغام الموسيقى الكلاسيكية وتبادلا قبلة بعد قراءة عهودهما.